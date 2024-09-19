В РФ градпотенциал проектов комплексного развития территорий достиг 277 млн кв. м недвижимости

На сегодняшний день по проектам комплексного развития территорий введено в эксплуатацию почти 2,3 млн кв. м недвижимости, из которых 1,9 млн кв. м жилья.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), действующей с 2021 года, в России продолжается обновление городской среды. По данным правительства, механизм КРТ стал одним из ключевых инструментов нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Подробности рассказал портал "Строительный Петербург".

Этот инструмент позволяет построить современное жильё, инфраструктуру и вовлечь в оборот неэффективно используемые земли. Марат Хуснуллин, зампред правительства

По его словам, сейчас в проработке находятся 1616 участков площадью почти 39 тысяч гектаров, а общий потенциал по недвижимости — более 277 миллионов кв. м.

Уже введено в эксплуатацию около 2,3 млн кв. м, в том числе 1,9 млн кв. м жилья. Также активно оформляются документы, выдаются разрешения и проводятся торги.

По проектам КРТ выдано 1051 разрешение на строительство. Александр Ломакин, первый замминистра строительства и ЖКХ

Одним из направлений программы остаётся переселение людей из аварийного фонда. По информации гендиректора Фонда развития территорий Василия Купызина, из старого жилья переехали более 15 тысяч человек. Фонд компенсирует застройщикам часть затрат, связанных с переселением.

Власти планируют ускорить реализацию проектов КРТ, в том числе — за счёт новых мер поддержки и вовлечения регионов.

Фото: Минстрой РФ