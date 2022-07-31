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К ответственности привлечена петербурженка, управлявшая машиной с ребенком на руках

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Личность нарушительницы установлена: ей оказалась 53-летняя горожанка.

В Петербурге привлечена к административной ответственности женщина, которая управляла машиной с ребенком на руках. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк 2 ноября. 

В ходе мониторинга интернета правоохранители выявили видеозапись поездки автоледи по улице Симонова. На руках у нее находилась девочка, а второй малыш сидел рядом на пассажирском сидении без детского кресла и не пристегнутый. 

Личность нарушительницы установлена: ей оказалась 53-летняя горожанка. Женщину привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, она заплатит штраф в размере 3 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: пострадавший в ДТП 11-летний велосипедист получит компенсацию 150 тыс. рублей в Петербурге. 

Видео: Telegram / Ирина Волк 

Теги: административная ответственность, улица симонова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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