К ответственности привлечена петербурженка, управлявшая машиной с ребенком на руках

Личность нарушительницы установлена: ей оказалась 53-летняя горожанка.

В Петербурге привлечена к административной ответственности женщина, которая управляла машиной с ребенком на руках. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк 2 ноября.

В ходе мониторинга интернета правоохранители выявили видеозапись поездки автоледи по улице Симонова. На руках у нее находилась девочка, а второй малыш сидел рядом на пассажирском сидении без детского кресла и не пристегнутый.

Личность нарушительницы установлена: ей оказалась 53-летняя горожанка. Женщину привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, она заплатит штраф в размере 3 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: пострадавший в ДТП 11-летний велосипедист получит компенсацию 150 тыс. рублей в Петербурге.

Видео: Telegram / Ирина Волк