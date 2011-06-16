В Петербурге женщина посадила маленького ребенка за руль автомобиля

Также рядом с автолюбительницей на пассажирском сидении второй ребёнок. Он был без детского кресла и не пристёгнут.

В понедельник, 28 октября, в Петербурге заметили легковой автомобиль, за рулём которого сидел маленький ребёнок. Видео с правонарушением появилось в группе "Признавашки ДТП И ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах, которые запечатлел очевидец, видно, что на водительском месте находится женщина: на коленях у неё сидит девочка, которой на вид не более трёх лет. Малышка держится за руль, а ее мама слегка подруливает. Также рядом с автолюбительницей на пассажирском сидении второй ребёнок. Он был без детского кресла и не пристёгнут.

В комментариях мнение людей по поводу поведения очевидца разделились. Одни считают, что водителю нужно было не снимать видео, а сообщить в полицию. Другие же напротив, похвалили мужчину за внимательность.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уже проводят проверку по данному факту.