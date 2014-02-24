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Шпиц напал на 73-летнюю петербурженку в Кировском районе
Сегодня, 8:06
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Шпиц напал на 73-летнюю петербурженку в Кировском районе

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Пострадавшая уверена, что нападение организовал ее сосед.

В Кировском районе Петербурга произошел инцидент с участием собаки породы шпиц, которая напала на пожилую местную жительницу. Женщина утверждает, что пса на нее натравил сосед, пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел на улице Ивана Черных, где 73-летняя женщина подверглась атаке шпица. В результате нападения она получила ушиб правой голени. Несмотря на травму, врачи оценили состояние женщины как удовлетворительное и отпустили ее домой.

Пострадавшая уверена, что нападение организовал ее сосед. По ее словам, подобные инциденты происходили неоднократно, однако последнее столкновение закончилось укусами. Теперь женщина намерена подать заявление в полицию.

Ранее мы сообщили о том, что Шушарах собака покусала девочку. Проверкой займётся прокуратура.

Фото: Unsplash (Alexey Demidov) (носит иллюстративный характер)

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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