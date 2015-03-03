Пострадавший в ДТП 11-летний велосипедист получит компенсацию 150 тыс. рублей в Петербурге

Водитель признан виновным и привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Прокуратура Петербурга помогла 11-летнему велосипедисту, который пострадал в ДТП, получить компенсацию. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 31 октября.

Установлено, что 11 августа водитель автомобиля LADA Granta, двигаясь по тротуару вдоль дома 34 по Кронштадтскому шоссе, наехал на мальчика. Ребенку причинены телесные подтверждения, расценивающиеся как вред здоровью средней тяжести.

Водитель признан виновным и привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Эти обстоятельства послужили основанием для защиты прав и интересов велосипедиста прокурором Кронштадтского района.

Рассмотрев иск, суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными. С мужчины взыскали в пользу ребенка компенсацию в размере 150 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге иностранца отправили в колонию на 5 лет за попытку сбыта наркотиков.

Фото: Piter.TV