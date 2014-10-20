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В Петербурге иностранца отправили в колонию на 5 лет за попытку сбыта наркотиков
Сегодня, 10:16
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В Петербурге иностранца отправили в колонию на 5 лет за попытку сбыта наркотиков

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В апреле его задержали полицейские около дома 9 по улице Карбышева.

Прокуратура Выборгского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего иностранца, которому вменяют ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 30 октября. 

В суде установлено, что молодой человек, являясь студентом одного из государственных университетов, в интернете нашел подработку "закладчиком". Он забирал из тайников крупные партии наркотиков и фасовал их для сбыта. 

Так, фигурант забрал МДМА массой около 18 граммов. В апреле его задержали полицейские около дома 9 по улице Карбышева. Наркотическое вещество было изъято. 

Студенту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Луге рекламщиков наркотиков вывезли в лес и залили краской. 

Фото: Piter.TV 

Теги: сбыт наркотиков, улица карбышева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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