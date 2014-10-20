В Петербурге иностранца отправили в колонию на 5 лет за попытку сбыта наркотиков

В апреле его задержали полицейские около дома 9 по улице Карбышева.

Прокуратура Выборгского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего иностранца, которому вменяют ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 30 октября.

В суде установлено, что молодой человек, являясь студентом одного из государственных университетов, в интернете нашел подработку "закладчиком". Он забирал из тайников крупные партии наркотиков и фасовал их для сбыта.

Так, фигурант забрал МДМА массой около 18 граммов. В апреле его задержали полицейские около дома 9 по улице Карбышева. Наркотическое вещество было изъято.

Студенту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV