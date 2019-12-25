В Луге рекламщиков наркотиков вывезли в лес и залили краской

Полицейские ищут людей, напавших на рекламщиков.

Жители Луги решили проучить рекламщиков наркотиков и вывезли их в лес. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

Ночью 27 октября двое мужчин 19 и 26 лет при помощи трафаретов наносили краской рекламу наркотиков на улицах Луги. В какой-то момент они попались на глаза местным жителям, которые решили не обращаться в полицию, а самостоятельно наказать рекламщиков запрещенки.

Молодых людей посадили в машину, вывезли в лес, где распылили им в лицо их же краску из баллончика и избили. У пострадавших также отобрали телефоны и уехали.

На молодых людей составили административные протоколы за пропаганду наркотических средств, их поместили в камеру. Также полицейские ищут людей, напавших на рекламщиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На 4 года отправлен в колонию мужчина, избивший знакомого в Павловске.

Фото: Piter.tv