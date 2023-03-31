Перевозчиками тонны кокаина оказались двое граждан Сербии

С целью сбыта товара они ранее устроили схрон в Гатчинском районе Ленобласти.

В Прокуратуре Ленинградской области установили, что лица, которые ранее были арестованы за перевозку и сбыт порядка тонны наркотических веществ, имеют гражданство Республики Сербской. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в отношении них, поставлен на контроль регионального прокурора, – сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее в Гатчинском районе сотрудниками ФСБ был задержаны двое человек, которые осуществляли загрузку в тайник грузового автомобиля 984 брикетов кокаина весом 1 кг каждый. Общая стоимость наркотических веществ, изъятых у перевозчиков, оценивается на черном рынке в 3,5 млрд рублей.

В отношении задержанных граждан Сербии было возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Оба обвиняемых получили меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что в суде зарегистрировали дело против двух людей, которые перевозили кокаин под видом манго.

Фото: ЦОС ФСБ РФ