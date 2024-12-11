Житель Шушар обвиняется в сбыте крупной партии мефедрона

Полиция поймала его с 96 г. запрещенного вещества.

Прокуратура Пушкинского района Северной столицы утвердила обвинительный акт по отношению к жителю Шушар, который был уличен в незаконном сбыте наркотических средств, – сообщают в пресс-службе надзорного ведомства Санкт-Петербурга.

Как полагают в следствии, 40-летний петербуржец получил крупную партию мефедрона 20 декабря прошлого года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина, находясь в салоне авто на Пушкинской улице, за 140 тыс. рублей сбыл полученный наркотик, после чего и был задержан правоохранителями. При себе злоумышленник имел 96 г. вещества.

Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу. Прокуратура Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV