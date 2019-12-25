Четыре двора на Кронштадтском шоссе изменились после просьб жителей

Детям площадку, взрослым отдых: что изменилось во дворах Кронштадтского шоссе.

В Кронштадте завершили благоустройство дворов у домов 6, 8, 10 и 12 на Кронштадтском шоссе. Работы выполнили в рамках программы "Петербургские дворы" с учетом пожеланий местных жителей. Об этом сообщили в Комитете по благоустройству Петербурга.

На территориях установили современное оборудование для отдыха. При планировании работ специалисты учли обращения горожан, которые просили обустроить полноценную детскую площадку, зону отдыха и парковочные места. Благоустройство проводили совместно с муниципальным образованием.

Микрорайон сформировался в начале 1980-х годов. Тогда квартиры в этих домах получили работники Морского завода и военнослужащие. По словам главы муниципального образования Кронштадт Наталии Чашиной, в первые годы во дворах установили песочницу и горку, а отдельного благоустройства не было.

Местные власти отметили, что при обновлении территорий учли пожелания жителей.

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Фото: Piter.TV