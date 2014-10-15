Курсант Можайки открыл стрельбу из травмата на Садовой

Он вступился за возлюбленную, с которой пришел в клуб.

Ночью 5-го октября у клуба на Садовой улице были слышны звуки стрельбы. Виновник торжества – не совсем трезвый 22-летний курсант Военно-Космической академии имени Можайского. Он прибег к стрельбе, пытаясь защитить честь девушки, с которой пришел в клуб. Подробности сообщили в 78.ru.

По счастью, действия юноши никому не навредили. Курсант делал предупредительные выстрелы в воздух, давая понять о своих намерениях двум мужчинам, пристающим к его спутнице. Несмотря на это, травматический пистолет у молодого человека все-таки изъяли.

В отделении юноша полностью признал свою вину и попросил прощения у администрации клуба. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что Росгвардия пресекла действия дебошира из Астрахани с пистолетом на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV