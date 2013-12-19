Росгвардия пресекла действия дебошира из Астрахани с пистолетом

Агрессивный мужчина с травматом был задержан в баре на Московском проспекте.

В районе полуночи прошлого дня два наряда Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который пытался попасть в бар на Московском проспекте, имея при себе травматический пистолет. Сотрудников вневедомственной охраны вызвали работники заведения, когда обнаружили, что у агрессивно настроенного мужчины есть оружие, – следует из сообщения пресс-службы Росгвардии Петербурга.

Когда на место прибыли росгвардейцы, дебошир вытащил травмат и привел его в боевую готовность. После попытки направить ствол на сотрудников вневедомственной охраны, мужчина был задержан с применением наручников. Как сообщают в пресс-службе, задержанный является жителем села Красный Яр Астраханской области. После происшествия его доставили в отделение полиции.

Ранее мы сообщали, что устроившему стрельбу в ресторане на Московском проспекте вынесли приговор.

Фото: пресс-служба петербургского отделения Росгвардии