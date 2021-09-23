В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе по автобусу на Седова

В участок поехал безработный 20-летний молодой человек.

В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе по транспорту. Инцидент произошел 24 декабря на улице Седова у дома № 126 в 00:25. Злоумышленник открыл огонь по рейсовому автобусу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На место случившегося прибыли стражи порядка. Они обнаружили на обочине проезжей части автобус со сквозным повреждением стекла входной задней двери. Правоохранители опросили водителя и свидетелей случившегося.



Накануне оперативники задержали подозреваемого на улице Турку в доме № 9. В участок поехал безработный 20-летний молодой человек. У петербуржца уже были проблемы с законом.



У злоумышленника изъяли пневматический пистолет "Сталкер". На горожанина завели уголовное дело по статье "Вандализм". Мужчина находится под подпиской о невыезде.





Ранее на Piter.tv: петербуржец обокрал других пациентов в больнице.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти