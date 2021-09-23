Петербуржец обокрал других пациентов в больнице

В ходе предварительного расследования причиненный материальный ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

Петербуржец обворовал других пациентов в больнице, теперь он предстанет перед судом. Об этом сообщила прокуратура Красносельского района.

По версии следствия, 12 ноября 2023 года обвиняемый, находясь на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии, похитил у другого пациента планшет стоимостью 11 тысяч рублей. В этот же день, когда все соседи по палате ушли на перевязку, обвиняемый похитил у второго потерпевшего банковские карты.

Обвиняемый с похищенным имуществом скрылся из больницы. После чего оплатил украденными картами покупки в магазине на 9 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования причиненный материальный ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее полиция задержала подозреваемых в краже шпунтов на 3 млн рублей из Левашово.

Фото: Piter.tv