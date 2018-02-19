Первый Петербургский международный филологический форум состоится в СПбГУ

С 13 по 15 мая в Санкт-Петербургском государственном университете состоится Первый Петербургский международный филологический форум. Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения выдающегося учёного-филолога Людмилы Вербицкой, сообщили организаторы.

В рамках форума запланированы профильные секции, круглые столы и дискуссии, посвящённые современному состоянию русского языка, вопросам его преподавания и роли в культурном и образовательном пространстве.

Откроет мероприятие пленарное заседание 13 мая в Актовом зале СПбГУ. В нём примут участие представители правительства РФ, Министерства просвещения, Российской академии образования и ведущих научных центров страны.

Российские и зарубежные эксперты обсудят актуальные вопросы языковой политики, лингвистики и методики преподавания. Особое внимание будет уделено цифровым образовательным решениям, в том числе опыту "Онлайн-школы СПбГУ" и значению толкового словаря государственного русского языка, утверждённого распоряжением правительства РФ.

Организаторами форума выступают Министерство просвещения РФ, Правительство Санкт-Петербурга и СПбГУ. Соорганизаторы: Институт содержания и методов обучения им. В. С. Леднева, РГПУ имени А. И. Герцена, Администрация Санкт-Петербурга, МАПРЯЛ и РОПРЯЛ.

