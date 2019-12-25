Ургант вылечился от коронавируса и рассказал о побочном эффекте болезни

Он заявил, что выходить в эфир по зуму – это как по интернету заниматься сексом, то есть классно.

Телеведущий Иван Ургант вылечился от коронавируса и вышел на работу после двух недель самоизоляции. Все это время он вел свое авторское шоу на Первом канале удаленно. Иван признался, что выходить в эфир по зуму – это как по интернету заниматься сексом, то есть классно.

Кроме того, телеведущий рассказал о побочных эффектах коронавируса. Он обратился ко всем телезрителям и уверенно заявил, что их нет.

"Меня все пугали: по телевидению пугали, знакомые пугали, по интернету прочитал – тоже пугали. В общем, все пугали, поэтому единственный побочный эффект – я сейчас несколько напуган", - пошутил Ургант.

Он также добавил, что последний год стал для программы "Вечерний Ургант" непростым. Вначале коронавирусом заболел соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев, затем "на волосок от смерти" оказался он сам.

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Фото: Instagram / urgantcom