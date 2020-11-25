"Вечерний Ургант" перешел на удаленку из-за коронавируса у ведущего

Программа будет выходить по расписанию.

Заболевший коронавирусом Иван Ургант будет вести свое авторское шоу на Первом канале удаленно. Об этом сообщает РБК.

На данный момент телеведущий чувствует себя неплохо, поэтому ему организовали возможность удаленного выхода в эфир. Программа "Вечерний Ургант" будет выходить по расписанию.

"Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально", - написал Иван Ургант в Twitter, пообещав рассказать зрителям все подробности сегодня вечером в прямом эфире Первого канала.

Фото: Instagram / urgantcom