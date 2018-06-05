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Телеведущий Иван Ургант заболел коронавирусом
Сегодня, 13:11
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nastya960

Телеведущий Иван Ургант заболел коронавирусом

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Он находится на самоизоляции дома.

Российский телеведущий и актер Иван Ургант в Twitter сообщил, что заразился коронавирусом.

Телеведущий отметил, что чувствует себя нормально, находится он на самоизоляции дома. Об остальном он обещал рассказать в "Вечернем Урганте". Он выйдет в эфир из дома по видеосвязи.

Недавно Ургант высмеял нецензурную брань министра Культуры Крыма. Чиновница ругнулась в тот момент, когда включала микрофон. Позже она извинилась за нецензурную брань, пояснив, что адресовала ее компьютерной технике, которая ее подвела.

Фото: Instagram/ @urgantcom

Теги: коронавирус, ургант
Категории: Новости России, Лента новостей,

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