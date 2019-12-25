Ургант высмеял нецензурную брань министра Культуры Крыма

Эпичное выражение телеведущий интерпретировал бананом в чашке.

Телеведущий Иван Ургант в эфире своей авторской программы на Первом канале высмеял нецензурную брань министра культуры Крыма Арины Новосельской. Эпичное выражение "…твою мать, поставили, как обезьяне" он интерпретировал бананом в чашке.

"Здесь тишина, но в Министерстве культуры Крыма, говорят, сейчас смотрят нас", - заявил Ургант.

Новосельская высказалась во время совещания в Совете министров Крыма, которое шло в режиме онлайн. Чиновница ругнулась в тот момент, когда включала микрофон. Позже она извинилась за нецензурную брань, пояснив, что адресовала ее компьютерной технике, которая ее подвела. По факту случившегося глава Крыма Сергей Аксенов инициировал служебное расследование.

Ранее Ургант высмеял планы Кеосаяна снять ремейк фильма "Белорусский вокзал".

Фото: кадр из шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале