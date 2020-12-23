Ургант высмеял планы Кеосаяна снять ремейк фильма "Белорусский вокзал"

Финансированием, скорее всего, займется Фонд кино.

Известный российский телеведущий Иван Ургант в своей авторской программе "Вечерний Ургант" на Первом канале высмеял планы режиссера Тиграна Кеосаяна снять ремейк советского фильма "Белорусский вокзал".

Чтобы снять фильм, необходимо финансирование. Ургант уверен, что Кеосаян обратится с этим вопросом в Фонд кино. Иван предположил, что в Фонде ответили бы на этот запрос песней.

"Нас ждет прокат успешный,

Но нам не важен он.

Сомненья прочь,

Уходит в ночь, конечно,

Десятый невозвратный миллион.

Десятый невозвратный миллион".

3 марта в Facebook киностудии "Мосфильм" появилось сообщение о том, что Кеосаян собирается снять современную версию фильма "Белорусский вокзал". Картина получит название "Бессмертные". Позже этот пост удалили.

Сам Кеосаян также отрицает эту информацию. Он заявил, что никогда не собирался и не собирается снимать ремейки. Хотя режиссер "Белорусского вокзала" Андрей Смирнов в эфире радио "Эхо Москвы" отметил, что у него был разговор с Кеосаяном на этот счет.

Фильм "Белорусский вокзал" вышел в 1971 году. Главные роли в нем исполнили Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин, Всеволод Сафонов, Нина Ургант и др.

Ранее Юрий Стоянов рассказал о связи "Городка" с песней Анжелики Варум.

Фото: Instagram / urgantcom