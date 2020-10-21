Юрий Стоянов рассказал о связи "Городка" с песней Анжелики Варум

Композиция звучала во время титров и придавала программе определенный шарм.

Российский актер театра и кино Юрий Стоянов, ставший известным благодаря юмористической программе "Городок", рассказал о причинах ее закрытия. В интервью на YouTube-шоу "Ещёпознер" он заявил, что "Городок" не мог существовать без песни Анжелики Варум.

Композиция звучала во время титров и придавала программе определенный шарм. В дальнейшем руководство телеканала "Россия", на котором выходило шоу, приняло решение сократить титры до 15 секунд. За указанное время Варум "успевала пропеть" лишь одну строчку своего хита, поэтому его решили убрать.

Стоянов отметил, что "Городок" во многом появился благодаря этой песне. До съемок первых серий тандем Ильи Олейникова и Юрия Стоянова находился в глубочайшем творческом кризисе.

Стоянов и Олейников создали "Городок" в 1993 году. Шоу выходило в эфир вплоть до смерти Олейникова в ноябре 2012 года. Телепроект неоднократно становился лауреатом премии ТЭФИ в номинациях "Развлекательная программа" и "Лучший ведущий развлекательной программы".

Ранее мы писали, что Юрий Стоянов заменил Михаила Ефремова на съемках в сериале "Вампиры средней полосы".

Фото: ВКонтакте / МХТ им.А.П.Чехова. Официальная группа