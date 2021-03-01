Юрий Стоянов заменил Михаила Ефремова на съемках в сериале "Вампиры средней полосы"

Обстоятельства сложились так, что Юрий Стоянов исполнил роль, которую хотел.

Актер Юрий Стоянов рассказал о том, как заменил Михаила Ефремова на съемках сериала "Вампиры средней полосы". Сериал покажут на одной из онлайн-платформ 18 марта. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Роль в "Вампирах средней полосы" была написана специально для Юрия Стоянова. Он снялся в первом эпизоде, серия получила положительные отклики, но производство картины было остановлено по "продюсерско-административным причинам". Тогда актер занялся другими проектами, но через какое-то время съемки возобновились. Так как мужчина уже был занят, ему пришлось отказаться от роли, хотя желание участвовать в сериале было.

У меня попросили совета назвать имена тех, кто мог бы меня заменить. Я посоветовал двух актеров – Романа Мадянова и Мишу Ефремова. Оба мои товарищи. С обоими я уже работал и мог смело их рекомендовать. рассказал Юрий Стоянов.

В результате был утвержден Михаил Ефремов. Он успел сняться в 30% роли, а потом началась пандемия, и съемки вновь приостановили. Затем случилась авария с Ефремовым, и больше принимать участие в съемках он уже не мог.

Миша оказался под следствием, и ко мне обратились снова. Я согласился, поскольку в этом варианте никого не подсиживал. И, кстати, через адвокатов Ефремова мне не так давно передали от него очень трогательное послание, в том числе со словами благодарности, что я выручил его и группу с этой работой. поделился актер.

Ранее Юрий Стоянов раскритиковал раскрывшую зарплаты актеров звезду "Ворониных".

Фото: kinopoisk.ru