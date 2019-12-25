Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову за пьяное ДТП

Вместо 8 лет Ефремову предстоит провести в колонии 7,5 лет.

Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову за устроенное им пьяное смертельное ДТП.

Корреспондент ТАСС из зала суда сообщил, что суд принял во внимание, что Михаил Ефремов добровольно возместил ущерб пострадавшей стороне. Суд это счел достаточным аргументом для смягчения приговора и снизил срок на полгода. Теперь по новому решению суда Михаилу Ефремову предстоит провести в колонии вместо 8 лет 7 лет и 6 месяцев.

Ефремов спокойно воспринял решение суда, сообщил корреспондент. Адвокат потерпевших заявил, что удовлетворен решением суда и считает его справедливым.

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Фото: Москва с огоньком