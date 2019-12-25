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Адвокат Ефремова попросил суд освободить актёра из-под стражи
Сегодня, 16:33
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matveyvn

Адвокат Ефремова попросил суд освободить актёра из-под стражи

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На иждивении у артиста находятся четыре человека.

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин попросил Мосгорсуд освободить актёра из-под стражи и назначить ему наказание в виде четырёх лет условно, так как в деле множество смягчающих обстоятельств. Об этом сообщает телеканал "360".

Защитник отметил, что на иждивении у артиста находятся четыре человека. При этом Ефремов признал вину. Судя по его медицинской карте, он страдает бронхиальной астмой, проблемами с сердцем и печенью.

Если же вы решите оставить реальное наказание, то замените его на колонию-поселение.

Пётр Хархорин, адвокат

Ранее Ефремов во время апелляции прокомментировал работу с экс-адвокатом Пашаевым.

Фото: pixabay.com

Теги: дело ефремова, мосгорсуд, условное наказание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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