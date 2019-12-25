Ефремов во время апелляции прокомментировал работу с экс-адвокатом Пашаевым

Пашаев уверял артиста, что его оправдают, "потому что у обвинения нет доказательств".

Актёр Михаил Ефремов во время апелляции прокомментировал работу с экс-адвокатом Эльманом Пашаевым. Об этом пишет издание Baza.

По словам артиста, Пашаев оказывал на него давление и уверял, что приговор будет оправдательным.

Просил меня отказаться от признания вины, хотя я сразу признал вину. Михаил Ефремов, актёр

Он отметил, что хотел, чтобы слушание дела проходило в особом порядке. Пашаев же уверял артиста, что его оправдают, "потому что у обвинения нет доказательств".

Ефремов считает самым ужасным поступком Пашаева - оскорбительные фразы в сторону потерпевших. По его словам, он просил бывшего защитника этого не делать. Также он отметил, что Пашаев давал ужасные интервью после суда. Актёр же не имел доступа к информации, потому что сидел дома. Все новости он получал только от Пашаева.

Ранее на Эльмана Пашаева напали в центре Москвы.

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