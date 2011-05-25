Актера осудили после смертельного ДТП в центре Москвы.

Российского актера театра, кино и телевидения Михаила Ефремова этапировали в московское СИЗО. Об этом сообщает управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Белгородской области.

Актера этапировали в один из следственных изоляторов города Москвы для участия в следственных действиях. Однако в каких следственных действиях будет участвовать Ефремов не сообщается.

Напомним, что адвокат Ефремова Петр Хархорин сообщил, что актера этапировали в неизвестном направлении из колонии общего режима ИК-4 в Белгородской области. Как уточнил адвокат, проблем в колонии у актера не было. Кроме того, о желании Ефремова перевестись оттуда ему неизвестно.

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Видео: YouTube/ РГ МЕДИА