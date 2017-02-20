Студия BioWare улучшит совместимость переиздания Mass Effect с модами. Об этом заявил продюсер франшизы Марк Уолкерс.
Менеджер студии Кевин Мик руководил отделом проекта. Он был назначен за персонажей и окружение. Создатели игры не смогли менять анимацию. При этом у них была возможность немного изменить ракурс в случае женской версии Шепарда. Создателям удалось убрать из игры курьезные моменты. Женская версия персонажа не смогла бы себе позволить сидеть на стуле раздвинув ноги.
Ранее мы сообщили, что количество вакцинированных в мире превысило число заразившихся с начала пандемии.
Видео: Mass Effect
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