В материале портала Kotaku сказано, что в трилогии Legendary Edition проблемы с ракурсами камеры, которые ставили женскую версию капитана Шепарда в неудобное положение.

Студия BioWare улучшит совместимость переиздания Mass Effect с модами. Об этом заявил продюсер франшизы Марк Уолкерс.

Менеджер студии Кевин Мик руководил отделом проекта. Он был назначен за персонажей и окружение. Создатели игры не смогли менять анимацию. При этом у них была возможность немного изменить ракурс в случае женской версии Шепарда. Создателям удалось убрать из игры курьезные моменты. Женская версия персонажа не смогла бы себе позволить сидеть на стуле раздвинув ноги.

Ранее мы сообщили, что количество вакцинированных в мире превысило число заразившихся с начала пандемии.

Видео: Mass Effect