Количество вакцинированных в мире превысило число заразившихся с начала пандемии

Глава ВОЗ подчеркнул, что это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период времени. При этом более чем три четверти прививок приходятся всего на 10 стран.

На брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что число людей, сделавших прививку от коронавируса, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии.

Гебрейесус призвал страны, которые провели вакцинацию своих работников здравоохранения и пожилых людей, "поделиться" с другими государствами. Он убежден, что такой шаг представлял бы собой "лучший способ защитить свое население".

Чем больше времени потребуется для вакцинации тех, кто подвергается повсеместно наибольшему риску, тем больше возможностей мы предоставим вирусу COVID-19 мутировать и избегать воздействия вакцин. - Тедрос Адан Гебрейесус, глава ВОЗ

Глава ВОЗ призвал к "массированному наращиванию" производства вакцины от коронавируса. Он считает, что фармацевтические предприятия мира должны оказывать помощь друг другу, предоставляя необходимую инфраструктуру для такого производства. Кроме того, он предложил фармацевтическим компаниям выдавать "неэксклюзивные лицензии" на свою продукцию, чтобы другие организации могли подключиться к производству их вакцин.

Ранее мы сообщили, что Меркель ответила на угрозы США "Северному потоку -2".