Меркель ответила на угрозы США "Северному потоку - 2"

По мнению Меркель, "Северный поток -2" — это экономический проект с политическими последствиями.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить с США вопрос реализации "Северного потока -2". Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции.

Канцлер ФРГ убеждена, что российский газопровод играет большую роль в трансатлантических отношениях. Она напомнила, что в ЕС были приняты законодательные изменения в этом контексте. Речь идет о так называемом Третьем энергетическом проекте.

У нас есть определенные механизмы работы, чтобы не оказаться в односторонней зависимости так, что мы окажемся в "опасных водах". С другой стороны, мы еще с холодной войны, как с немецкой стороны, но и не только, имели поставки газа, переговоры и контракты с Россией или с бывшим Советским союзом. - Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Меркель обсуждала проблематику энергоснабжения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она считает, что у Франции есть атомная энергетика и потому для нее роль газа меньше, чем для Германии. ФРГ отказывается от атомной и угольной энергетики. Дело в том, что Германии нужен газ как "переходный источник" к возобновляемой энергетике.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия и ЕС отвергают односторонние санкции США против Кубы.

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