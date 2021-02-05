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Сергей Лавров заявил, что Россия и ЕС отвергают односторонние санкции США против Кубы

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МИД РФ призывает партнеров к ведению открытого диалога.

Сергей Лавров заявил, что Россия и ЕС отвергают односторонние санкции США против Кубы. Об этом российский министр сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем.

На примере Кубы очень ярко проявляется пагубность односторонних подходов и необходимость их пересмотра...У нас здесь с Евросоюзом абсолютно одинаковый подход. Надо решать любые проблемы, которые у кого-то есть к любому международному партнеру, исключительно через диалог

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник уверен, что силовое давление, ультиматумы, и введение экстерриториальных рестрикций и санкций можно отнести к инструментам воздействия из колониального прошлого. Лавров сожалеет о том, что ЕС все чаще прибегает к данным методам, которые ранее Россия считала "фирменным изобретением США".

Лавров прокомментировал возможные санкции ЕС по Навальному.

Видео: МИД России

Теги: евросоюз, жозеп боррель, куба, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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Дальнейшее развитие событий покажет что будет с Россией 

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