МИД РФ призывает партнеров к ведению открытого диалога.

Сергей Лавров заявил, что Россия и ЕС отвергают односторонние санкции США против Кубы. Об этом российский министр сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем.

На примере Кубы очень ярко проявляется пагубность односторонних подходов и необходимость их пересмотра...У нас здесь с Евросоюзом абсолютно одинаковый подход. Надо решать любые проблемы, которые у кого-то есть к любому международному партнеру, исключительно через диалог Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник уверен, что силовое давление, ультиматумы, и введение экстерриториальных рестрикций и санкций можно отнести к инструментам воздействия из колониального прошлого. Лавров сожалеет о том, что ЕС все чаще прибегает к данным методам, которые ранее Россия считала "фирменным изобретением США".

Лавров прокомментировал возможные санкции ЕС по Навальному.

Видео: МИД России