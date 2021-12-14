Бывший директор BioWare представил свою новую игру Nightingale

Inflexion Games рассказала о сюжете для Nightingale.

Бывший директор компании BioWare (и действующий руководитель Inflexion Games) представил зрителям свою новую компьютерную игру. Аарин Флинн подробнее рассказал о сюжете для проекта Nightingale. События будут происходить для героев в начале XIX века в альтернативной версии мира. В этой вселенной будет работать магия. Несколько столетий люди смогут создавать волшебные порталы в фантастические миры.

В мире будут показаны феи — сверхъестественные создания, подарившие людям магию. Однако когда магические существа вернутся на Землю, порталы перестанут исправно функционировать. Из-за этого персонажи окажутся в различных уголках планеты. Они начнут выживать и захотят докопаться до истоков проблемы.Геймеры смогут найти путь до игрового города Nightingale (мирового центра магии). По пути придется сражаться с монстрами и совершенствовать свои силы и навыки.

Напомним, что официальный анонс проекта Nightingale состоялся на церемонии награждения The Game Awards 2021.

Square Enix анонсировала приключенческую игру Forspoken.

Фото и видео: YouTube / GameSpot



