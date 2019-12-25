Игра выйдет в свет 24 мая 2022 года.

Square Enix анонсировала приключенческую игру Forspoken. Студия-разработчик Luminous Productions выпустила новый геймплейный ролик про экшн-адвенчур о приключениях девушки из Нью-Йорка в волшебном мире Атии. На кадрах видно, как пользователь сможет перемещаться по миру игры, а также прокачивать некоторые магические навыки персонажа. Создатели решили включить в ролик фрагмент сражения героини с группой противников.

Напомним, что игра Forspoken рассказывает об американской девушке по имени Фрей. Она таинственным образом очутилась в волшебной стране, в которой нашла волшебный говорящий браслет. Украшение подарило ей различные магические силы. Именно на магических способностях персонажа будет строиться большая часть геймплея. С их помощью будут происходить не только битвы, но и перемещение.

Официальный релиз запланирован на 24 мая 2022 года. Однако сейчас игру можно предзаказать.

Опубликован трейлер Trek To Yomi.

Фото: Forspoken

