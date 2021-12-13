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Опубликован трейлер Trek To Yomi

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Разработчики Flying Wild Hog создали игру в монохромном стиле. В следующем году она выйдет на персональных компьютерах, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Разработчики показали первый геймплейный трейлер приключенческого боевика Trek to Yomi. Ролик доступен в разрешении 4К.

Игра была представлена в рамках презентации Devolver Max Pass+ на ЕЗ 2021. В ней рассказывается о молодом мечнике по имени Хироки. Он стал одиноким самураем после смерти своего мастера. Мужчина обещал учителю, что защитит родную деревню. В процессе игры ему приходится сражаться на грани жизни и смерти.

Разработчики Flying Wild Hog создали игру в монохромном стиле. В следующем году она выйдет на персональных компьютерах, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее мы сообщили, что представлен трейлер игры The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience.

Теги: trek to yomi, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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