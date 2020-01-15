Представлен трейлер игры The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience. Впервые о нем упомянули актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс со сцены церемонии The Game Awards 2021.
Игра является технической демо-версией. Разработчики из Epic Games смогли показать возможности Unreal Engine 5 на консолях пятого поколения. Она доступна для Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5. Геймеров ожидают три части: демонстрация персонажей Нео и Тринити, симулятор открытого мира и рельсовый шутер.
Ранее мы сообщили, что японский трейлер "Бэтмена" раскрывает новые детали фильма с Паттинсоном.
Видео: YouTube / Unreal Engine
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