Представлен трейлер игры The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience. Впервые о нем упомянули актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс со сцены церемонии The Game Awards 2021.

Игра является технической демо-версией. Разработчики из Epic Games смогли показать возможности Unreal Engine 5 на консолях пятого поколения. Она доступна для Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5. Геймеров ожидают три части: демонстрация персонажей Нео и Тринити, симулятор открытого мира и рельсовый шутер.

Видео: YouTube / Unreal Engine