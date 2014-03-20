Японский трейлер "Бэтмена" раскрывает новые детали фильма с Паттинсоном

В новом ролике добавили несколько кадров о Загадочнике (Пол Дано). Так, например, в одном из эпизодов показана стена в логове злодея. На ней прикреплены вырезки из газеты с фото Брюса Уейна. Не исключено, что Загадочник станет главным антагонистом в фильме.

Опубликован японский трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза. Как сообщает Screen Rant, в нем раскрываются новые детали киноленты.

Месяц назад вышел трейлер, в котором показали эпичные взрывы и погони. Также авторы трейлера показали мрачные диалоги о возмездии. Зрители замерли в ожидании премьеры. В новом ролике добавили несколько кадров о Загадочнике (Пол Дано). Так, например, в одном из эпизодов показана стена в логове злодея. На ней прикреплены вырезки из газеты с фото Брюса Уейна. Не исключено, что Загадочник станет главным антагонистом в фильме. Также в трейлере можно увидеть Женщину-кошку в исполнении Зои Кравич и Освальда Честерфилда Кобблпота, известного как Пингвин (Колин Фарелл)

Напомним, что посмотреть "Бэтмена" в кино можно будет с 3 марта 2022 года.

Ранее мы сообщили, что в сети появился трейлер сериала "Два" с Евгением Куликом.