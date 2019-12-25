На Эльмана Пашаева напали в центре Москвы

На месте происшествия работают полицейские.

На бывшего адвоката актёра Михаила Ефремова Эльмана Пашаева напали в центре Москвы и облили его фекалиями рядом с входом в здание телеканала "360", который и сообщил об инциденте.

Рядом с Пашаевым находился журналист.

На меня было совершено покушение с криком, что за вчерашнее мое высказывание. Эльман Пашаев, бывший адвокат

Он заявил, что "его ничто не остановит" и запугать его не получится. Юрист рассказал, что одного из нападавших зовут Илья. Он узнал об этом, потому что тот выронили удостоверение гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу. Пашаев призвал его подойти и рассказать, кто является заказчиком нападения.

На месте происшествия работают полицейские.

Ранее мы писали, что бывшего адвоката актёра Михаила Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса.

Фото: pixabay.com