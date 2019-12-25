Бывшего адвоката Ефремова лишили адвокатского статуса

Пашаева лишили статуса в четвёртый раз.

Бывшего адвоката актёра Михаила Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса. Об этом сообщает издание Baza.

Решение о лишении Пашаева статуса адвоката приняла Адвокатская палата Северной Осетии, в которой он числился. Отметим, что это уже четвёртый раз, когда Пашаева лишают адвокатского статуса. До этого это происходило в Москве, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Стоит сказать, что способы защиты Пашаева в деле Ефремова вызывали множество вопросов у общественности и в юридическом сообществе. Артиста приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима за смертельное ДТП. В судебной практике РФ это один из самых строгих приговоров по данной статье.

Ранее мы писали, что Минюст потребовал наказать адвокатов по делу актёра Михаила Ефремова. Причины в том, что высказывания защитников содержат нарушения законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, к которым Пашаев и Добровинский демонстрировали пренебрежение во время работы в деле Ефремова. В Минюсте считают, что это игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности.

Фото: pixabay.com