Момент взрыва в Ефремове попал на видео

Спасатели нашли тело пятого погибшего.

Вечером 7 февраля в жилом многоэтажном доме по улице Химиков города Ефремова Тульской области произошел взрыв, который привел к разрушении части здания. Инцидент зафиксирован примерно в 16:47 по местному времени. По предварительной информации, причиной трагедии стал хлопок бытового газа. Специалисты подозревают неисправность газового оборудования. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители региональной прокуратуры. Известно, что повреждены конструкции первого подъезда. Ведется проверка обстоятельств трагедии. Жильцы из здания эвакуированы в пункт временного размещения.

На улице Химиков, 2 в Ефремове обрушился первый подъезд. Прокурор области Александр Грицаенко на месте происшествия координирует работу оперативных и спасательных служб. пресс-служба прокуратуры

Представители экстренного ведомства смогли извлечь из-под завалов тело пятого погибшего. Поисково-спасательная операция продолжается, так как под обломками могут находиться еще три человека, включая несовершеннолетнего. На утро 8 февраля спасатели смогли разобрать свыше 50% завалов. По имеющимся сведениям, в пострадавшей квартире на четвёртом этаже (эпицентр взрыва) проживали пятеро рабочих местной птицефабрики "Воловский бройлер". Им сдавали жилье две персионерки. Двое работников — 26-летний и 34-летний мужчины — в момент ЧП были дома. Мужчины пострадали.Личности остальных трёх жильцов и их местонахождение устанавливается правоохранительными органами.

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Фото и видео: Telegram / 112