Упавший вблизи Калуги беспилотник был начинён дротиками-"флешеттами"

Украинский "Стриж" нес на себе также авиационную бомбу.

Журналисты Telegram-канала BAZA hассказали о том, что упавший в Калужской области украинский беспилотник был начинён дротиками-"флешеттами", размером в три-четыре сантиметра. Уточняется, что речь идет об иностранном БПЛА, который вчера вечером заметили жители деревни Мстихино. Очевидцы сначала услышали громкий взрыв. Позже было установлено местоположение дрона. Объект упал в лесном массиве. Речь идет о "Стриже" советского производства, который используется украинскими войсками. Дрон летел на российской территорией на малой высоте, поэтому задел верхушки деревьев и развалился на части.

Эксперты определили, что БПЛА был модифицирован. Его начинили ёмкостями с поражающими металлическими элементами. Дополнительно БПЛА нес авиационную бомбу ОФАБ-100-120 с мощностью 46 кг в тротиловом эквиваленте. Этот снаряд упал на землю, но не сдетонировал. Предположительно целью ВСУ был один военных объектов, расположенных в Калужской области. По данным TГ-канала BAZA, уничтожить беспилотник должен был как можно больше людей. Снаряд представляет из себя объект для уничтожения легкобронированных целей и живой силы противника. А металлические дротики или "флешеттв" — противопехотное оружие, широко используемое ещё во время Первой мировой войны.

Опубликовано видео, на котором солдат ВС РФ голыми руками сбил украинский дрон.

Фото и видео: Telegram / BAZA