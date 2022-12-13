Опубликовано видео, на котором солдат ВС РФ голыми руками сбил украинский дрон

Ролик размещен в соцсетях.

Опубликовано видео, на котором солдат Вооруженных сил России голыми руками сбил украинский беспилотник, который за несколько секунд до этого безуспешно предпринял попытку сбросить на землю гранату. инцидент попал на запись с камеры наблюдения. Ролик размещен в Telegram-канале "Военкоры русской весны". Известно, что взрыв оказался нерезультативен, однако боец сделал вид, что тяжело ранен. Далее дрон противника решил снизиться для того, чтобы убедиться в ликвидации цели. Спустя несколько секунд солдат руками перехватил аппарат. На последних кадрах БПЛА запечатлена форма ВС РФ и нашивка.

В Херсонской области ПВО сбила украинский вертолет Ми-8.

Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны