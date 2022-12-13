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В Херсонской области ПВО сбила украинский вертолет Ми-8

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Игорь Конашенков рассказал о работе противовоздушной обороны на СВО.

В Херсонской области противовоздушная система за последние сутки проведения специальной военной операции сбила украинский вертолет Ми-8. Воздушное средство летало над населенным пунктом Золотая Балка, расположенном в Херсонской области. Соответствующей информацией с журналистами поделился 31 января в ходе регулярного брифинга официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ Добавил, что также были поражены пять беспилотников противника и три снаряда для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства в ДНР и Херсонской области.

Также уничтожено пять БПЛА в районах населенных пунктов Кривошеевка, Оборотновка, Краснореченское, Владимировка Луганской Народной Республики и Белогрудово Херсонской области.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, ми-8, минобороны, пво, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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