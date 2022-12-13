ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за день.

Вооруженные силы России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Об этом журналистам на регулярном брифинге от 31 января рассказал официальный представитель оборонного министерства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что дополнительно ликвидировано по направлению пять единиц боевой техники (два пикапа и три боевые машины пехоты), а также два склада с артиллерийскими боеприпасами, размещенные в районе Угледара и Катериновки (Донецкая народная республика).

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новополь. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Херсонском направлении уничтожен склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России