Игорь Конашенков рассказал о работе артиллеристов на СВО.

На Херсонском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции был уничтожен склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 31 января сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что ликвидированы две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка и Змиевка Херсонской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант рФ

Уточняется, что дополнительно артиллеристы России уничтожили в ночное время поразили 120-миллиметровый миномет противника, размещенный на правом берегу Днепра в Херсонской области. Миссия выполнена вблизи села Понятовка, так ничтожен личный состав ВСУ. Потери противника составили четверо погибших и шестеро раненых солдат. Около Токаревки ликвидирован миномет калибра 120 миллиметров с боекомплектом и расчетом, а потери ВСУ составили двое убитых, трое раненых.

ВС России уничтожили 50 военных ВСУ при освобождении Благодатного в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России