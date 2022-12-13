ВС России уничтожили 50 военных ВСУ при освобождении Благодатного в ДНР

Игорь Конашенков рассказал о работе по донецкому направлению СВО.

Вооруженные силы России уничтожили 50 военных ВСУ при освобождении Благодатного за последние сутки проведения специальной военной операцией на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российского оборонного министерства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что миссия выполнена добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке Южной группировки войск. Из-под контроля киевского режима ушел населенный пункт, который располагается на территории Донецкой народной республики.

При огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Благодатное. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Также за день на указанном направлении ВС РФ ликвидировали до 50 человек личного состава Вооруженных сил Украины, а также французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, гаубицу М-777 американского производства и гаубицу "Мста-Б".

Минобороны показало кадры боевой работы самоходных пушек "Гиацинт".

Фото и видео: Минобороны России