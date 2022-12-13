Минобороны показало кадры боевой работы самоходных пушек "Гиацинт"

Минобороны показало видео боевой работы самоходных пушек "Гиацинт" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах артиллеристы с помощью 152-мм пушек уничтожают позиции, технику и живую силу украинских войск в зоне СВО. Самоходная техника выдвигается на огневую позицию, наводится и совершает выстрел.
В военном ведомстве отметили, что на подготовку "Гиацинта" к выстрелу военнослужащие тратят не более четырех минут.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-34.
Видео: Минобороны России
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