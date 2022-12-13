Минобороны показало кадры боевой работы самоходных пушек "Гиацинт"

На подготовку орудия к выстрелу военнослужащие тратят не более четырех минут.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных пушек "Гиацинт" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы с помощью 152-мм пушек уничтожают позиции, технику и живую силу украинских войск в зоне СВО. Самоходная техника выдвигается на огневую позицию, наводится и совершает выстрел.

В военном ведомстве отметили, что на подготовку "Гиацинта" к выстрелу военнослужащие тратят не более четырех минут.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-34.

Видео: Минобороны России