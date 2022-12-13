Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-34

Полеты выполняются с ракетным вооружением различного класса.

Минобороны показало видео боевой работы самолетов Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ. Отмечается, что экипажи совершают полеты в любое время суток и любых метеоролигеских условиях.

Также в военном ведомстве отметили, что полеты Су-34 выполняются с ракетным вооружением различного класса.

Ранее в Минобороны сообщили, что США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных.

Видео: Минобороны России