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Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-34

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Полеты выполняются с ракетным вооружением различного класса.

Минобороны показало видео боевой работы самолетов Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ. Отмечается, что экипажи совершают полеты в любое время суток и любых метеоролигеских условиях.

Также в военном ведомстве отметили, что полеты Су-34 выполняются с ракетным вооружением различного класса. 

Ранее в Минобороны сообщили, что США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, самолеты, су-34
Категории: Лента новостей, Новости России,

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