Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-34

Минобороны показало видео боевой работы самолетов Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ. Отмечается, что экипажи совершают полеты в любое время суток и любых метеоролигеских условиях.
Также в военном ведомстве отметили, что полеты Су-34 выполняются с ракетным вооружением различного класса.
Ранее в Минобороны сообщили, что США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных.
Видео: Минобороны России
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