Петербург вспомнил три творческие судьбы, связанные с историей города

Три больших имени и одна культурная история Петербурга объединили юбилеи.

Уходящая неделя объединила несколько памятных дат, связанных с деятелями искусства, чья жизнь и работа были тесно связаны с Петербургом. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, отметив, что юбилеи стали частью событий Года петербургской культуры.

Одной из дат стало 130-летие со дня рождения писателя, драматурга и сценариста Евгения Шварца. В Петроград он переехал в 1921 году, работал секретарём у Корнея Чуковского и создавал материалы для детских журналов "Чиж" и "Ёж". Первую пьесу Шварца, "Ундервуд", поставили в Ленинградском ТЮЗе. В 1940 году на сцене Театра комедии впервые представили его пьесу "Тень".

24 октября исполнилось 115 лет со дня рождения народного артиста СССР и Героя Социалистического Труда Аркадия Райкина. Он окончил Ленинградский техникум сценических искусств, ныне РГИСИ, начал выступать на эстраде и руководил Ленинградским театром миниатюр. Сегодня его имя носит Театр эстрады на Большой Конюшенной улице.

Ещё одна памятная дата связана с оперной певицей Галиной Вишневской: в эти дни могло бы исполниться 100 лет со дня её рождения. Она родилась в Ленинграде и значительную часть детства провела в Кронштадте. Последним петербургским адресом Вишневской стал дом на набережной Кутузова, где она жила вместе с супругом Мстиславом Ростроповичем. Сейчас на здании установлена мемориальная доска, а имя певицы носят бульвар в Кронштадте и детская музыкальная школа № 8.

В декабре 2026 года в Санкт-Петербурге запланирован Фестиваль Галины Вишневской.

Ранее на улицах Петербурга китайских туристов заменили россияне.

Фото: Piter.TV