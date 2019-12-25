Через пункты пропуска Северо-Запада прошло 113,8 млн тонн грузов за девять месяцев.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников таможенных органов с профессиональным праздником, который отмечается в России 25 октября. Он подчеркнул, что история таможенной службы тесно связана с городом на Неве.

Ещё во времена Петра I Петербург стал одним из главных пунктов внешней торговли России. Сегодня город сохраняет значение крупного транспортного узла, объединяющего водные и воздушные маршруты, железнодорожные линии и автомобильные магистрали. По словам губернатора, более 8 тысяч петербургских компаний поставляют свою продукцию в 100 стран мира.

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления обеспечивают соблюдение законодательства при перемещении товаров через границу, поддерживая добросовестный бизнес и защищая национальные интересы. За девять месяцев 2026 года грузооборот через пункты пропуска управления составил 113,8 млн тонн. В государственную казну за этот период поступило более 743,6 млрд рублей.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака ВСУ на Петербург стала одной из самых массированных с 2022 года.

Фото: пресс-служба Смольного