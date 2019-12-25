Транспортников Петербурга впервые собрали на торжественную молитву в храме

В Князь-Владимирском соборе помолились за работников транспорта Петербурга.

В Князь-Владимирском соборе Санкт-Петербурга впервые состоялся торжественный молебен в честь работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Представители отрасли собрались, чтобы помолиться за коллег, почтить память транспортников, трудившихся в годы блокады Ленинграда, и подчеркнуть значение их работы для города.

Настоятель собора иерей Илия Макаров назвал мероприятие новым этапом взаимодействия храма с транспортными организациями. По его словам, собор исторически служил местом общей молитвы, поэтому стал подходящей площадкой для проведения такого события.

Священнослужитель напомнил, что транспортная отрасль включает не только перевозку пассажиров, но и работу технических специалистов и организационных служб. От неё во многом зависит функционирование мегаполиса. Особое значение имеет подвиг сотрудников транспортных предприятий в годы блокады Ленинграда, когда они продолжали выполнять свои обязанности в тяжелейших условиях.

Макаров также поблагодарил организаторов молебна и отметил, что собор давно сотрудничает с транспортными предприятиями, в том числе помогает организовывать паломнические поездки.

Инициатором мероприятия стало волонтёрское объединение ГКУ "Организатор перевозок". Его руководитель Владислав Меркурьев подчеркнул, что от работы транспортников зависит повседневная жизнь горожан. Он назвал транспорт одной из наиболее напряжённых сфер деятельности и отметил важность духовной поддержки сотрудников.

По мнению Меркурьева, профессиональный праздник может стать поводом не только для неформальных встреч, но и для совместной молитвы. Проведение мероприятия в Князь-Владимирском соборе связано с тем, что учреждение и объединение "Организатор перевозок" заключили соглашение о сотрудничестве.

В молебне также участвовал директор ГУП "Горэлектротранс" Константин Шостак. Он рассказал, что воспринимает благословение как важную часть начала серьёзной работы, и отметил поддержку, которую транспортные предприятия получают от Санкт-Петербургской епархии и собора.

В качестве примера такого взаимодействия Шостак привёл открытие нового, 90-го троллейбусного маршрута 21 октября, во время празднования 90-летия троллейбусного движения в Петербурге. Тогда маршрут освятил священник.

По словам директора "Горэлектротранса", участники молебна смогли помолиться за сотрудников транспортных предприятий, их семьи, а также за жителей и гостей города, которые ежедневно пользуются общественным транспортом.

Фото: Виктор Онищенко, ГКУ "Организатор перевозок"