Петербург отмечает 100 лет со дня рождения оперной певицы Галины Вишневской

В Петербурге готовят фестиваль к 100-летию Галины Вишневской.

В Санкт-Петербурге отмечают 100-летие со дня рождения оперной певицы Галины Вишневской. Губернатор Александр Беглов отметил вклад артистки в мировое музыкальное искусство, подчеркнув, что в её исполнении вокальное мастерство сочеталось с выразительной актёрской игрой.

Память о певице сохраняют в Петербурге и Кронштадте. На доме № 16 на набережной Кутузова, где Вишневская жила вместе с супругом Мстиславом Ростроповичем, установлена мемориальная доска. В июне 2026 года её именем назвали один из бульваров Кронштадта. Имя артистки также носит детская музыкальная школа № 8.

Одним из главных событий юбилейного года станет Фестиваль Галины Вишневской. Он пройдёт с 8 по 11 декабря. Откроет программу гала-концерт в Большом зале Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Вишневская родилась в Ленинграде, её детство и юность прошли в Кронштадте. Во время блокады она потеряла бабушку, а сама пережила голод и истощение. В 16 лет девушка служила в подразделении местной противовоздушной обороны и получила медаль "За оборону Ленинграда", которую считала самой дорогой наградой.

Позднее Вишневская добилась международного признания. Композитор Дмитрий Шостакович создавал для неё вокальные циклы и партии. Важную роль в её жизни и творчестве сыграл брак с виолончелистом и дирижёром Мстиславом Ростроповичем.

Ранее сообщалось, что капремонт театра "Буфф" на Шаумяна обойдется Петербургу в 233,8 млн рублей.

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